Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Найдены тела всех четырех пропавших моряков после пожара на судне «Калтан»

Происшествия
Найдены тела всех четырех пропавших моряков после пожара на судне «Калтан»

После пожара на судне «Калтан» обнаружили тела всех четырех моряков, которые считались пропавшими, передает РИА Новости сообщение Росморречфлота.

Судно «Калтан», которое принадлежит компании «Дальрыбпром», направлялось в сторону Охотского моря после ремонта в городе Пусан. На борту находились 25 человек. Проплывая через Корейский пролив, в 37 милях от пусанского порта началось возгорание. Состав пытался потушить огонь своими усилиями.

После безуспешных действий, капитан приказал сойти на спасательные плоты. Все, кроме старшего помощника и трех членов экипажа, спустились вниз. Судьба оставшихся четверых оставалась неизвестной.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной Кореи помогали тушить пожар на российском судне «Калтан».
судно калтан пожар пусан охотское море
Военкоры ФАН