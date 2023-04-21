Найдены тела всех четырех пропавших моряков после пожара на судне «Калтан»

Судно «Калтан», которое принадлежит компании «Дальрыбпром», направлялось в сторону Охотского моря после ремонта в городе Пусан. На борту находились 25 человек. Проплывая через Корейский пролив, в 37 милях от пусанского порта началось возгорание. Состав пытался потушить огонь своими усилиями.