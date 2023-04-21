Опрос ВЦИОМ показал, что более 80% россиян доверяют решениям президента Владимира Путина

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют более 80 процентов граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ.
В исследовании общественного мнения, которое состоялось в период с февраля по апрель 2023 года, приняли участие порядка 1600 респондентов. В выборку попали жители, достигшие 18-летнего возраста.
Как стало известно, глава Кремля пользуется большой поддержкой людей. В настоящее время его решениям доверяют 80,1 процента граждан РФ. При этом деятельность Владимира Путина одобряют 77,5 процента опрошенных.
Меж тем стало известно об отставке губернатора Красноярского края Александра Усса. После этого президент предложил заместителю министра финансов Михаилу Катюкову возглавить региональную администрацию.