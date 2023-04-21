ВСУ: Переданные Киеву ЗРК Patriot уже заступили на боевое дежурство

Украинские военные сообщили, что недавно полученные зенитно-ракетные комплексы Patriot уже приступили к работе.Об этом заявил глава Воздушных сил страны Николай Олещук в Telegram-канале.
По словам главы, системы ПВО ВСУ также оснащены такими установками как NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и другими. Он также добавил, что бойцам необходим истребитель F-16.
«Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16», — добавил Олещук.
Ранее сообщалось, что американские установки Patriot имеют ряд недостатков, которые не позволят им противостоять российским ракетам. Также эти ЗРК не могли справиться с самодельными орудиями повстанцев в Саудовской Аравии.