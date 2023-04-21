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ВСУ: Переданные Киеву ЗРК Patriot уже заступили на боевое дежурство

Армия
ВСУ: Переданные Киеву ЗРК Patriot уже заступили на боевое дежурство

Украинские военные сообщили, что недавно полученные зенитно-ракетные комплексы Patriot уже приступили к работе.Об этом заявил глава Воздушных сил страны Николай Олещук в Telegram-канале.

По словам главы, системы ПВО ВСУ также оснащены такими установками как NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и другими. Он также добавил, что бойцам необходим истребитель F-16.

«Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16», — добавил Олещук.

Ранее сообщалось, что американские установки Patriot имеют ряд недостатков, которые не позволят им противостоять российским ракетам. Также эти ЗРК не могли справиться с самодельными орудиями повстанцев в Саудовской Аравии.
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