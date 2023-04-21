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Видео с падением снаряда на территории Белгорода появилось в Сети

Происшествия
Видео с падением снаряда на территории Белгорода появилось в Сети

Кадры, на которых запечатлен момент падения снаряда на улице Ватутина в Белгороде, обнародовали в социальных сетях. Инцидент произошел в четверг вечером, 20 апреля.

По имеющейся информации, в результате взрыва три человека получили травмы различной степени тяжести. Откликнувшиеся на вызов врачи госпитализировали двоих жителей города, еще один гражданин отказался ехать в больницу.

На трассе образовалась огромная воронка, а также частично было разрушено расположенное рядом здание. Речь идет о жилом доме №15 по улице Шаландина.

На фоне произошедшего местные власти решили расселить многоэтажку. Позже людям разрешили вернуться, исключая владельцев четырех пострадавших квартир.
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