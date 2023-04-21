Видео с падением снаряда на территории Белгорода появилось в Сети

Кадры, на которых запечатлен момент падения снаряда на улице Ватутина в Белгороде, обнародовали в социальных сетях. Инцидент произошел в четверг вечером, 20 апреля.
По имеющейся информации, в результате взрыва три человека получили травмы различной степени тяжести. Откликнувшиеся на вызов врачи госпитализировали двоих жителей города, еще один гражданин отказался ехать в больницу.
На трассе образовалась огромная воронка, а также частично было разрушено расположенное рядом здание. Речь идет о жилом доме №15 по улице Шаландина.
На фоне произошедшего местные власти решили расселить многоэтажку. Позже людям разрешили вернуться, исключая владельцев четырех пострадавших квартир.