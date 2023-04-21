Жители Новосибирска просят признать культурным наследием посвященное медикам мозаичное панно

Эта композиция является одним из самых больших мозаичных панно в России. Его площадь составляет 600 квадратных метров, сообщает сетевое издание «ЧС Инфо». Автор произведения — член Союза художников России Василий Кирьянов. Картину из мозаики монументалист создавал десять лет. Расположено панно на фасаде здания Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Академгородке.