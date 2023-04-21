Жители Новосибирска просят признать культурным наследием посвященное медикам мозаичное панно

Мозаику «Человек. Наука. Медицина» на стене одного из домов жители Новосибирска просят признать объектом культурного наследия. Специалисты проведут соответствующие экспертизы, чтобы установить ценность монументального произведения.
Эта композиция является одним из самых больших мозаичных панно в России. Его площадь составляет 600 квадратных метров, сообщает сетевое издание «ЧС Инфо». Автор произведения — член Союза художников России Василий Кирьянов. Картину из мозаики монументалист создавал десять лет. Расположено панно на фасаде здания Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Академгородке.
В инспекции по охране объектов культурного наследия, что по просьбе горожан проведут экспертизу мозаичного панно. Специалистам предстоит осмотреть картину, зафиксировать ее состояние, провести историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования. Результаты экспертизы должны быть известны к июлю текущего года.