Страны НАТО обсудят в Рамштайне предоставление Украине различных типов самолетов

Страны-участники Североатлантического альянса и их партнеры обсудят на встрече контактной группы по Украине предоставление Киеву различных типов самолетов. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО сделал соответствующие заявления по прибытии на встречу в Рамштайне. Его выступление транслировала пресс-служба Альянса.
Столтенберг указал, что Польша и Словакия уже поставили украинской стороне ряд самолетов МиГ-29. По его словам, вопрос о предоставлении других типов самолетов будет обсуждаться на сегодняшней встрече.
Генеральный секретарь НАТО заявил, что все страны-участницы Альянса поддерживают вступление Украины. Стоит отметить, что Столтенберг ранее посетил Киев и провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.