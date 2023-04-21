Спасатели усиливают охрану лесов от огня в южных районах Красноярского края

Следить за обстановкой в лесах охранники будут с применением современных дронов, в том числе самолетного типа с вертикальным взлетом. Кроме того, для проведения работ по профилактике пожаров в режиме онлайн сотрудники краевого Лесопожарного центра будут пользоваться видеокамерами и космоснимками, поделился первый замглавы ведомства Алексей Большаков.