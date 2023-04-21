Спасатели усиливают охрану лесов от огня в южных районах Красноярского края

Лесопожарный центр отправил в Минусинский район еще 30 пожарных из Ярцево, автобус и КамАз. Охранять леса от пожаров на юге региона в 2023 году будут свыше 360 специалистов со 193 единицами техники. Об этом заявили в Минлесхозе Красноярского края.
Как пишет интернет-газета Newslab.ru, помощь пожарным будут оказывать представители лесничеств и муниципалитетов, арендаторы, добровольцы. Формирование добавочных круглосуточных мобильных групп поможет отслеживать очаги возгораний на ранней стадии и быстро их устранять.
Следить за обстановкой в лесах охранники будут с применением современных дронов, в том числе самолетного типа с вертикальным взлетом. Кроме того, для проведения работ по профилактике пожаров в режиме онлайн сотрудники краевого Лесопожарного центра будут пользоваться видеокамерами и космоснимками, поделился первый замглавы ведомства Алексей Большаков.