В Москве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил

На северо-западе Москвы девочка спикировала с десятого этажа. Причиной этого мог стать недосмотр матери. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
О деталях инцидента рассказали в столичной прокуратуре. Как сообщают представители органа, в квартире с девочкой 2021 года рождения находилась мать. После падения малыш выжил, ребенка доставили в больницу.
На данный момент остальные обстоятельства и детали произошедшего устанавливает прокуратура. После этих мероприятий профильные органы примут решение, как действовать дальше.
Чтобы подобные ситуации не повторялись, в ведомстве напомнили родителям о необходимости не оставлять малышей без присмотра. Кроме того, родителей просят обращать внимание на открытые окна в помещении, где играют младшие члены семьи.
Ранее в Приморье 15-летний мальчик упал с пятого этажа. Несмотря на многочисленные травмы, он выжил. Подростка доставили в местную больницу.