Прокуратура подключилась к конфликту в новосибирской школе, где третьеклассники устроили настоящую забастовку

По данным прокуратуры Новосибирской области, чиновники не пытались урегулировать конфликт, разгоревшийся в гимназии №10. В результате бездействия муниципальных властей непростая ситуация, возникшая в образовательном учреждении, привела к забастовке одного из классов начальной школы, уточнили в региональном ведомстве.