Прокуратура подключилась к конфликту в новосибирской школе, где третьеклассники устроили настоящую забастовку

Инцидент в новосибирской гимназии, где третьеклассники устроили настоящую забастовку и перестали ходить на занятия, привлек внимание прокуратуры. Ведомство провело проверку данных о ЧП и обвинило в происходящем департамент образования мэрии города.
По данным прокуратуры Новосибирской области, чиновники не пытались урегулировать конфликт, разгоревшийся в гимназии №10. В результате бездействия муниципальных властей непростая ситуация, возникшая в образовательном учреждении, привела к забастовке одного из классов начальной школы, уточнили в региональном ведомстве.
Ранее сообщалось, что причиной саботирования уроков учениками третьего класса в новосибирской гимназии №10 стала мама одного из школьников. Местная бизнесвумен устроила травлю сверстников дочери и учителя, обвинив их в травмировании девочки на горке.