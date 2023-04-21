Депутат Никита Чаплин назвал цель законопроекта о защите прав мобилизованных фермеров

Он добавил, что, благодаря данному законопроекту, бойцы смогут не участвовать в хоздеятельности кооператива, но при этом у них будет право голоса и право на выплату дивидендов. По словам парламентария, необходимо сделать все, чтобы достаток семей участников СВО оставался прежним, чтобы люди не оставались без средств к существованию из-за мобилизации.