Депутат Никита Чаплин назвал цель законопроекта о защите прав мобилизованных фермеров

В Госдуму внесен законопроект о защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. О главной цели предложенной инициативы рассказал ФАН депутат Госдумы Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).
Проект закона предусматривает сохранение дохода от участия в кооперативе и связь с его коллективом для возвращения к деятельности. В связи с этим парламентарий Никита Чаплин отметил, что сельскохозкооперативы — это, прежде всего, объединение людей, фермеров, занимающихся личным подсобным хозяйством. Такая деятельность направлена на получение прибыли.
«Для мобилизованных граждан возникает вопрос того, что при призыве они и их семьи могут лишиться этого достатка, так как по уставу кооператива через год неучастия в деятельности их могут исключить из состава решением общего собрания. Поэтому проект закона предусматривает переоформление мобилизованных в ассоциированные члены», — пояснил народный избранник.
Он добавил, что, благодаря данному законопроекту, бойцы смогут не участвовать в хоздеятельности кооператива, но при этом у них будет право голоса и право на выплату дивидендов. По словам парламентария, необходимо сделать все, чтобы достаток семей участников СВО оставался прежним, чтобы люди не оставались без средств к существованию из-за мобилизации.
Ранее Никита Чаплин разъяснил удобство внедрения цифрового паспорта. По его словам, одним из преимуществ такого шага будет отсутствие необходимости носить с собой бумажный документ.