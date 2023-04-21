Россельхознадзор запретил импорт молочной продукции из Киргизии

Специалисты организовали проверку производства, ферм и пунктов сбора молока предприятий из Киргизии и сделали вывод, что поставщики неэффективно делали свою работу. Киргизские партнеры не проводят эпизоотический мониторинг и отслеживание качества животноводческой продукции.