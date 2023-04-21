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Россельхознадзор запретил импорт молочной продукции из Киргизии

Экономика
Россельхознадзор запретил импорт молочной продукции из Киргизии

Россельхознадзор с сегодняшнего дня запретил импорт всей молочной продукции с киргизских предприятий, информируется на сайте органа.

Специалисты организовали проверку производства, ферм и пунктов сбора молока предприятий из Киргизии и сделали вывод, что поставщики неэффективно делали свою работу. Киргизские партнеры не проводят эпизоотический мониторинг и отслеживание качества животноводческой продукции.

Плюс ко всему, Россельхознадзор отметил, что невозможно определить происхождение сырья на киргизских фабриках. Возобновление сотрудничества с ними возможно исключительно после исправления каждого замечания.

Ранее сообщалось, что аптечные сети пожаловались на незаконную продажу «Оземпика» по завышенной цене.
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