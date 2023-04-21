МИД Китая: ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Москвы и Пекина

В Пекине подчеркнули, что Китай и Россия всегда следовали принципам неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Оба государства выработали новый тип отношений между крупными державами, который основан взаимном уважении, взаимовыгодном сотрудничестве и мирном сосуществовании.