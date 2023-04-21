МИД Китая: ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Москвы и Пекина

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь жестко отреагировал на слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая назвала «безграничное партнерство и поддержку» в отношениях России и Китая «тревожным признаком».
В Пекине подчеркнули, что Китай и Россия всегда следовали принципам неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Оба государства выработали новый тип отношений между крупными державами, который основан взаимном уважении, взаимовыгодном сотрудничестве и мирном сосуществовании.
«Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться (В отношения Китая и России — Прим. Ред.)», — заявил Ван Вэньбинь.
Главное таможенное управление КНР ранее сообщило о серьезном изменении процентного соотношения поставок сжиженного природного газа из России. В период с января по март текущего года РФ увеличила свои поставки СПГ в Китай на 67%.