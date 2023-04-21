Российский танк вызвал панику у бойцов ВСУ заехав на их окопы

Танк вооруженных сил России вызвал панику у бойцов ВСУ, заехав на их окопы в ожидании прихода подкреплений. Видеозапись работы танкистов опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
Российские танкисты подавили огнем противника, который занял позиции в окопе, и не дал украинским бойцам поднять головы. После он заехал прямо на траншеи противника.
На опубликованных кадрах видно, что данный ход вызвал у бойцов ВСУ панику. Украинские силовики начали разбегаться в стороны, даже не пытаясь противостоять российскому танку.
Российские танкисты смогли удержать оборону на позициях ВСУ, не давая пройти украинским подкреплениям. Позднее к нему присоединились штурмовые подразделения ВС России.
Ранее российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание во время штурма населенного пункта Марьинка. Отмечается, что экипаж не пострадал и выполнив задачу вернулся на базу.