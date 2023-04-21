СК РФ установил причастных к тройному убийству в Оренбурге в 1994 году

Сотрудники правоохранительных органов установили виновных в преступлении, совершенном 28 лет назад, сообщает Следственный комитет России.
Согласно публикации ведомства в официальном Telegram-канале, в 1994 году злоумышленники проникли в квартиру 48 летней предпринимательницы из Оренбурга. Там они убили саму женщину, ее 19-летнюю беременную дочь и 10-летнего сына. На телах жертв были обнаружены раны, нанесенные ножом, а также следы удушья, говорится в сообщении СК. Отмечается, что из квартиры похитили больше трех миллионов рублей.
Следственные мероприятия, проведенные сотрудниками ведомства в сотрудничестве с УУР МВД по Оренбургской области, позволили установить личности преступников. Один из них был задержан в Омской области, второй объявлен в федеральный розыск, сообщили правоохранители.
Ранее сообщалось об убийстве девушки, жившей в съемной квартире в Москве. На ее теле было обнаружено 12 ножевых ранений.