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Известный врач Александр Мясников рассказал, как снизить уровень холестерина

Общество
Известный врач Александр Мясников рассказал, как снизить уровень холестерина

Общественный деятель, телеведущий, доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» раскрыл «народные» методы борьбы с высоким холестерином в крови.

Зрители телепрограммы подняли вопрос о том, каким образом можно снизить уровень холестерина. Доктор назвал ряд продуктов, которые могут помочь в этом деле. Ими оказались: настойка чеснока на водке, из перегородок грецкого ореха, а также чай из цветков красного клевера.

Зрители также упомянули капельницы с витаминами, но эксперт резко опроверг данный способом. Он считает, что их применение является «порочной тактикой». При этом, чеснок, орехи и красный клевер Мясников назвал действенными в борьбе с «плохим» холестерином. Стоит отметить, что их эффективность еще не была доказана.

Ранее отечественные врачи перечислили продукты, которые способствуют улучшению качества крови.
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