ФСБ задержала поджигателей релейных шкафов на железной дороге в Калужской области

Подозреваемые в поджогах релейных шкафов на железной дороге задержаны в Калужской области. Об этом сообщило РИА Новости управление ФСБ по региону.
Представитель службы сообщил, что были задержаны подозреваемые в совершении двух поджогов. Их возраст и количество не уточняется. Ранее в ФСБ сообщения о поджогах релейных шкафов на железных дорогах не комментировали.
Накануне в Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу из четырех российских студентов, подозреваемых в диверсии. Об этом сообщал Telegram-канал Shot.
Ранее сотрудники ФСБ задержали украинца по делу о диверсии на ж/д путях в Подмосковье. Мужчине вменяют поджог оборудования, которое отвечает за работу дороги.