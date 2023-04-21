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ФСБ задержала поджигателей релейных шкафов на железной дороге в Калужской области

Происшествия
ФСБ задержала поджигателей релейных шкафов на железной дороге в Калужской области

Подозреваемые в поджогах релейных шкафов на железной дороге задержаны в Калужской области. Об этом сообщило РИА Новости управление ФСБ по региону.

Представитель службы сообщил, что были задержаны подозреваемые в совершении двух поджогов. Их возраст и количество не уточняется. Ранее в ФСБ сообщения о поджогах релейных шкафов на железных дорогах не комментировали.

Накануне в Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу из четырех российских студентов, подозреваемых в диверсии. Об этом сообщал Telegram-канал Shot.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинца по делу о диверсии на ж/д путях в Подмосковье. Мужчине вменяют поджог оборудования, которое отвечает за работу дороги.
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