Скандальный жест форварда Роналду после проигрыша в матче саудовского чемпионата объяснили травмой паха

Неприличный жест нападающего Криштиану Роналду, который он продемонстрировал после проигрыша саудовской «Аль-Насра» в матче 25-го тура национального чемпионата, был вызван травмой в паховой области. Об этом заявили представители клуба.
Во вторник, 18 апреля, команда уступила обладателю текущего четвертого места в турнирной таблице «Аль-Хилялю». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу последнего.
После финального свистка все игроки отправились в подтрибунное помещение. При этом португальский футболист держался за пах, а в этот момент болельщики другого клуба начали скандировать имя аргентинского форварда Лионеля Месси.
Действия всемирно известного спортсмена вызвали неоднозначную реакцию у общественности. Многие раскритиковали Роналду, однако в клубе произошедшее связали с повреждением мышц у атлета.
«Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком "Аль-Хиляля", началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать что хотят», — указано в заявлении.
При этом ранее стало известно, что нападающему грозят арест и депортация из Саудовской Аравии за непристойное поведение. Соответствующий иск в суд направила адвокат Нуф бинт Ахмед.