Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Все страны-участницы Альянса поддерживают вступление Украины

Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Все страны-участницы Альянса поддерживают вступление Украины

Все страны-участницы НАТО согласны с тем, что Украина должна присоединиться к военному блоку. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Накануне политик посетил Киев и провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. При этом, глава государства отметил, что руководитель Североатлантического альянса впервые прибыл в украинскую столицу после начала спецоперации.

Столтенберг, в свою очередь, рассказал об объемах оказанной киевскому режиму помощи. По его словам, за все время конфликта НАТО предоставила стране финансирование в размере 150 миллиардов евро.

Также стало известно, что все в военном блоке поддерживают идею о вступлении Украины в организацию. На этом фоне участники июльского саммита Альянса планируют обсудить гарантии безопасности для потенциального нового члена.
нато Украина столтенберг зеленский
Военкоры ФАН