Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Все страны-участницы Альянса поддерживают вступление Украины

Все страны-участницы НАТО согласны с тем, что Украина должна присоединиться к военному блоку. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Накануне политик посетил Киев и провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. При этом, глава государства отметил, что руководитель Североатлантического альянса впервые прибыл в украинскую столицу после начала спецоперации.
Столтенберг, в свою очередь, рассказал об объемах оказанной киевскому режиму помощи. По его словам, за все время конфликта НАТО предоставила стране финансирование в размере 150 миллиардов евро.
Также стало известно, что все в военном блоке поддерживают идею о вступлении Украины в организацию. На этом фоне участники июльского саммита Альянса планируют обсудить гарантии безопасности для потенциального нового члена.