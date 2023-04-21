В Пензе мать продавала интимные фото своей 11-летней дочери

Против матери возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Женщина свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В дальнейшем ей может грозить до десяти лет тюремного заключения.