В Пензе мать продавала интимные фото своей 11-летней дочери

Мать фотографировала свою 11-летню дочь голой и продавала снимки в интернете. Женщина успела реализовать 26 фотографий. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, 38-летняя нигде не работающая женщина решила улучшить финансовое положение семьи продажей интимных снимков несовершеннолетней дочери извращенцам в сети. Такой способ заработка продолжался до тех пор, пока сотрудники полиции его не пресекли.
Против матери возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Женщина свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В дальнейшем ей может грозить до десяти лет тюремного заключения.
Ранее в Москве мать предложила несовершеннолетней дочери заниматься проституцией, чтобы финансово помочь семье.