Лидер авиаперевозок Саудовской Аравии Saudia планирует запустить прямые рейсы из Джидды в Москву

Прямые рейсы свяжут Саудовскую Аравию и Россию в конце 2023 года. О намерении запустить регулярное авиасообщение между Джиддой и Москвой заявили представители главного авиаперевозчика ближневосточной страны Saudia, пишут «Ведомости».
Первые полеты между государствами запланированы на начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. По данным Saudia, на начальном этапе компания будет выполнять два-три рейса в неделю.
В настоящий момент представители флагмана авиаперевозок Саудовской Аравии ведут переговоры с крупнейшими воздушными гаванями Московского аэроузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Напомним, что сейчас регулярное авиасообщение между Россией и иностранным государством отсутствует.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью с 27 апреля. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800.