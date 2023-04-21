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Лидер авиаперевозок Саудовской Аравии Saudia планирует запустить прямые рейсы из Джидды в Москву

Общество
Лидер авиаперевозок Саудовской Аравии Saudia планирует запустить прямые рейсы из Джидды в Москву

Прямые рейсы свяжут Саудовскую Аравию и Россию в конце 2023 года. О намерении запустить регулярное авиасообщение между Джиддой и Москвой заявили представители главного авиаперевозчика ближневосточной страны Saudia, пишут «Ведомости».

Первые полеты между государствами запланированы на начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. По данным Saudia, на начальном этапе компания будет выполнять два-три рейса в неделю.

В настоящий момент представители флагмана авиаперевозок Саудовской Аравии ведут переговоры с крупнейшими воздушными гаванями Московского аэроузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Напомним, что сейчас регулярное авиасообщение между Россией и иностранным государством отсутствует.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью с 27 апреля. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800.
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