Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Мексики с требованием о поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Мексики. Он предложил властям присоединиться к «глобальным усилиям реализации украинской формулы мира».
Соответствующая инициатива была представлена в рамках саммита G20 в Индонезии ранее. Глава государства уверен, что ему удалось достичь определенных успехов в борьбе за мир. Этот опыт, по его словам, отражен в документе.
Лидер подчеркнул, что необходимо выбрать один из пунктов формулы, в рамках которого Мексика может проявить лидерство. Зеленский уверен, к этой инициативе должны присоединиться все «добросовестные» страны.
Ранее украинский лидер сообщил о новом способе построить свободу и демократию в стране. Для этого городам других стран необходимо более тщательно сотрудничать с регионами государств-партнеров.