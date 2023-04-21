«Качество жизни в ЕС просело на 50%»: экономист Лобода раскритиковал очередную попытку давления стран G7 на Россию

Собеседник ФАН также рассказал, что в Польше инфляция составила в марте 16,1% г/г, что гораздо выше, чем в среднем по Европе. В Словакии потребительские цены поднялись в марте до 14,8% г/г, в Сербии – до 16,2%. В настоящее время нет явных перспектив для снижения потребительских цен, поскольку поставки продуктов питания и групп непродовольственных товаров идут с перебоями и логистическими издержками.