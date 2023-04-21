«Качество жизни в ЕС просело на 50%»: экономист Лобода раскритиковал очередную попытку давления стран G7 на Россию

Вопрос запрета на экспорт товаров в Россию обсуждается главами стран «Большой семерки». Об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo.
«Страны-участницы G7 обсуждают возможность введения полного запрета на экспорт в Россию практически всех товаров», — пишет агентство.
От введения всевозможных ограничений страдают, в первую очередь, те страны, которые их вводят. Значительная часть стран Евросоюза столкнулись с высокой инфляцией, а также, нарушением в логистических цепочках поставок товаров. Такое мнение выразил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Бесконечное расширение всевозможных ограничений является единственным для Западной Европы механизмом давления на экономику России и, следовательно, политическую позицию Москвы. Никакие ограничения не бывают односторонними – от них страдают все участники процесса. Европейская экономика столкнулась с глобальным нарушением цепочек поставок: основания для этого сложились еще в пандемию, а события последнего года все только осложнили. Для выстраивания новых торгово-экономических связей нужно время, это может занять несколько лет. А пока ЕС, еврозона и отдельные страны Старого Света сталкиваются с непомерной инфляцией и проблемами на рынке труда, что ухудшает уровень жизни населения», — считает Андрей Лобода.
Собеседник ФАН также рассказал, что в Польше инфляция составила в марте 16,1% г/г, что гораздо выше, чем в среднем по Европе. В Словакии потребительские цены поднялись в марте до 14,8% г/г, в Сербии – до 16,2%. В настоящее время нет явных перспектив для снижения потребительских цен, поскольку поставки продуктов питания и групп непродовольственных товаров идут с перебоями и логистическими издержками.
«Качество жизни людей в крупнейших странах ЕС просело на 50%. Сдуваются и стратегически важные энергоемкие отрасли промышленности, энергокризис не преодолен, а о криптомайнинге в ЕС даже мечтать не приходится. Это хорошо понимает бизнес наших соседей. Экономическая логика рано или поздно станет старше политики. За последние полгода, по моим наблюдениям, на Минском шоссе Подмосковья я все чаще вижу громадные фуры с номерами из Польши, Латвии, Литвы и других наших западных соседей. Политическая риторика все отчетливее и далее будет отличаться от настроения бизнесменов из ЕС», – подытожил экономист.
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