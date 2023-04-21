Сезон фонтанов скоро откроется в Перми

Тестируются не только инженерные сети, но и акустика музыкального сопровождения. Уже состоялись пробные запуски фонтанов на городской эспланаде и у Дворца культуры имени Солдатова. В полном объеме официальное открытие сезона фонтанов намечено на 1 мая.