Сезон фонтанов скоро откроется в Перми

Мэр Перми Алексей Демкин рассказал о подготовке коммунальных служб к открытию сезона фонтанов.
По словам Демкина, в настоящий момент сотрудники профильных коммунальных структур осуществляют подготовительные работы и проверку оборудования городских фонтанов. Речь идет о прочистке форсунок, испытании исправности насосов, сообщает vetta.tv.
Тестируются не только инженерные сети, но и акустика музыкального сопровождения. Уже состоялись пробные запуски фонтанов на городской эспланаде и у Дворца культуры имени Солдатова. В полном объеме официальное открытие сезона фонтанов намечено на 1 мая.