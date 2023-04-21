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Боевик ВСУ признался, что его жена призывала «снимать скальпы» с российских военных

Армия
Боевик ВСУ признался, что его жена призывала «снимать скальпы» с российских военных

Российские силы установили контроль над пожарной частью и стоматологической клиникой в центральной части Марьинки, сообщил военный обозреватель Александр Ситников со ссылкой на карты ВСУ. Он выяснил, какие темы украинские бойцы обсуждают с женами.

По словам обозревателя, ВСУ пытаются удерживать оставшиеся два квартала многоэтажек в городе, так как затем им будет просто не за что цепляться. Ситников также рассказал, о чем один из украинских боевиков говорил со своей супругой. Оказалось, что жена военнослужащего ВСУ одобряла жестокие действия и призывала «снимать скальпы» с российских солдат, пишет «Свободная Пресса».

Дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины совпадает с годовщиной смерти главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом ранее сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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