Российские силы установили контроль над пожарной частью и стоматологической клиникой в центральной части Марьинки, сообщил военный обозреватель Александр Ситников со ссылкой на карты ВСУ. Он выяснил, какие темы украинские бойцы обсуждают с женами.
По словам обозревателя, ВСУ пытаются удерживать оставшиеся два квартала многоэтажек в городе, так как затем им будет просто не за что цепляться. Ситников также рассказал, о чем один из украинских боевиков говорил со своей супругой. Оказалось, что жена военнослужащего ВСУ одобряла жестокие действия и призывала «снимать скальпы» с российских солдат, пишет «Свободная Пресса».
Дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины совпадает с годовщиной смерти главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом ранее сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.