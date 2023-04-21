Боевик ВСУ признался, что его жена призывала «снимать скальпы» с российских военных

По словам обозревателя, ВСУ пытаются удерживать оставшиеся два квартала многоэтажек в городе, так как затем им будет просто не за что цепляться. Ситников также рассказал, о чем один из украинских боевиков говорил со своей супругой. Оказалось, что жена военнослужащего ВСУ одобряла жестокие действия и призывала «снимать скальпы» с российских солдат, пишет «Свободная Пресса».