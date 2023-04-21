Спасатели обнаружили тела двух российских моряков, пропавших во время пожара на судне у берегов Южной Кореи

Южнокорейские спасатели обнаружили тела двух российских граждан, погибших в результате пожара на судне «Калтан». Подробностями поделилось местное издание Yonhap.
Трагедия произошла в ночь на пятницу, 21 апреля, в районе города Ульсан. Огонь охватил корабль из Владивостока, на борту которого находились 25 членов экипажа.
При этом сотрудники экстренных служб эвакуировали с горящего судна 21 человека. Еще четверо моряков считались пропавшими без вести, однако специалистам удалось найти тела двоих из них.
Ранее стало известно, что к спасательной операции присоединились военнослужащие Республики Корея. В частности, солдаты помогали при тушении огня.