Операция по спасению горящего судна из Владивостока продолжается в Южной Корее

Южнокорейские спасатели продолжают работу по устранению пожара на борту российского судна «Калтан», приписанного к Владивостоку. В тушении участвуют вертолеты, свыше 10 спасательных судов и судов охраны. Об этом сообщили в морской полиции республики.
Как пишет ИА PrimaMedia, на борту российского рыболовецкого судна произошло возгорание у берегов Ульсана в Южной Корее в 0:43 ночи 21 апреля. Спасатели смогли эвакуировать 21 члена экипажа, двое из которых получили небольшие ожоги. Им была оказана неотложная помощь на сторожевом корабле. Четверо членов экипажа пропали без вести.
По причине ухудшения погоды судно отправили в док. Пропавших моряков будут искать на борту после полной ликвидации пожара. Делается все возможное, чтобы отыскать пропавших членов экипажа на судне или в море, заявил представитель морской полиции Ульсана.