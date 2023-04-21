Операция по спасению горящего судна из Владивостока продолжается в Южной Корее

Как пишет ИА PrimaMedia, на борту российского рыболовецкого судна произошло возгорание у берегов Ульсана в Южной Корее в 0:43 ночи 21 апреля. Спасатели смогли эвакуировать 21 члена экипажа, двое из которых получили небольшие ожоги. Им была оказана неотложная помощь на сторожевом корабле. Четверо членов экипажа пропали без вести.