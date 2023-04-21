В Курской области у села Гуево беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик

Вчера у села Гуево в Суджанском районе Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал трактор-погрузчик, сообщает в своем официальном Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
Старовойт сообщил, что трактор-погрузчик проводил работы на фортификационных сооружениях. В это время украинский БПЛА совершил нападение на транспорт.
Губернатор добавил, что дрон нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал. Происшествие случилось вечером 20 апреля.
Ранее сообщалось о том, что группировка «Восток» уничтожила два БПЛА и украинскую разведгруппу. Огнем артиллерии были уничтожены БПЛА «Фурия» и «Валькирия», а также минометный расчет и гаубица противника.