Филиал банка БРИКС откроется в столице Центральноафриканской Республики

Банги, 21 апреля. Власти ЦАР заявили, что в столице страны откроется филиал банка БРИКС.
Ранее глава Центральноафриканской Республики Фостер-Арканж Туадера провел серию переговоров с представителями международного объединения. В ходе обсуждений стороны отметили их плодотворность и подтвердили участие в нескольких совместных проектах.
Чиновники ЦАР заявили, что сотрудничество с БРИКС положительно скажется на развитии страны. По их словам, необходимо незамедлительно приступить к работе и взять хороший темп наращивания взаимодействия:
«Мы очень медленно принимаем решения и так же работаем. Но будем адаптироваться и всегда будем продолжать диверсифицировать отношения таким образом, чтобы республика и, прежде всего, наш народ могли извлечь из этого выгоду».
Ранее глава Министерства торговли и промышленности ЦАР Леа Мбуа Думта заявила, что правительство заинтересовано в создании совместного банка с Россией. По ее словам, структура позволит производить взаиморасчеты между РФ и Черным континентом в национальных валютах стран.