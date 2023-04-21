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Спасатели в Приморье пришли на помощь рыбаку, которого уносило в открытое море

Происшествия
Спасатели в Приморье пришли на помощь рыбаку, которого уносило в открытое море

Сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю провели успешную спасательную операцию около Владивостока.

Спасателям поступил сигнал о том, что мужчину на надувной гребной лодке течение и ветер начали уносить в открытую акваторию Уссурийского залива около бухты Лазурная рядом с Владивостоком, сообщает ИА PrimaMedia.

Сотрудники регионального МЧС оперативно организовали спасательную операцию. Обнаружив терпящего бедствие рыбака, они взяли его на свой катер и доставили на берег. Спасенный мужчина находится в удовлетворительном состоянии и не нуждается в медпомощи.
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