Мы же все пацаны: Георгий Тесля-Герасимов рассказал, что значат для солдат награды

Важно отмечать простого бойца — не только майоров, офицеров высшей величины, но и простого рядового солдата, и сержанта, на которых все и держится, на самом деле. Никто никогда не задумывался, а держится-то все на простом бойце. Солдаты ждут от офицеров какого-то посыла, какого-то правильного направления, психологической поддержки. Поэтому, когда подают наградные листы на ребят, нужно поощрять и солдат, а не только на офицеров (в данном случае солдат, потому что медали получили солдаты, рядовые). Всегда нужно помнить, что это очень важно — поощрять бойцов, от которых все зависит, которые идут в бой и не знают, вернутся они сегодня либо нет. И не важно даже, идут ли они в бой, сидят они в окопах, отправились в дозор, либо стоят на посту, находятся на заставе, на боевом дежурстве, на передней линии или на боевое задание выходят — никто не знает, вернутся они или не вернутся. Поэтому обязательно нужно отмечать боевыми наградами. И радоваться за ребят, за своих боевых товарищей. Это очень важно.