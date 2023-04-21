Мы же все пацаны: Георгий Тесля-Герасимов рассказал, что значат для солдат награды

Задумывался ли кто-то, зачем в армии награды? Что дают бойцам маленькие металлические медали и планки орденов, и почему боевые товарищи так радуются за награжденных? Известный актер Георгий Тесля-Герасимов, отправившийся добровольцем защищать Донбасс, в своей колонке ФАН дает ответ на вопрос, почему для солдата так важно, когда его отмечают.
На солдате все держится. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Буквально вчера из моего взвода наградили троих ребят. Награда за боевые заслуги, награда за боевую доблесть и награда за разминирование. Трое моих товарищей, которые героически и мужественно себя проявили, были награждены медалями. Также еще другим ребятам вручали ордена и государственные награды — у нас здесь, на нашем направлении. Это было очень приятно и лишний раз дало повод испытать радость и гордость за своих товарищей, боевых друзей, за их награды, за их мужество и за их стойкость
Я к чему это говорю? Мы же все мальчишки, выросли на советском кино, на правильных и нужных советских традициях, которые сейчас тоже значимы, хотя мы их немножко и растеряли. Но мы все-таки пацаны. И для мальчика, парня, воина очень важно, чтобы его отмечали, о нем говорили. Это дает какой-то стимул, авторитет, дает мотивацию для службы, помимо, естественно, патриотических побуждений.
Важно отмечать простого бойца — не только майоров, офицеров высшей величины, но и простого рядового солдата, и сержанта, на которых все и держится, на самом деле. Никто никогда не задумывался, а держится-то все на простом бойце. Солдаты ждут от офицеров какого-то посыла, какого-то правильного направления, психологической поддержки. Поэтому, когда подают наградные листы на ребят, нужно поощрять и солдат, а не только на офицеров (в данном случае солдат, потому что медали получили солдаты, рядовые). Всегда нужно помнить, что это очень важно — поощрять бойцов, от которых все зависит, которые идут в бой и не знают, вернутся они сегодня либо нет. И не важно даже, идут ли они в бой, сидят они в окопах, отправились в дозор, либо стоят на посту, находятся на заставе, на боевом дежурстве, на передней линии или на боевое задание выходят — никто не знает, вернутся они или не вернутся. Поэтому обязательно нужно отмечать боевыми наградами. И радоваться за ребят, за своих боевых товарищей. Это очень важно.
Всем огромный привет! Всех ребят, кто получил награды, поздравляю и горд за вас!
Низкий всем поклон. Берегите себя и своих близких.
С вами был Георгий Тесля-Герасимов.