Подросток упал с недостроенного здания в Приморском крае

В поселке Пластун Приморского края 15-летний школьник упал с пятого этажа объекта незавершенного строительства. С травмами и ушибами подросток был госпитализирован в Кавалеровскую центральную районную больницу.
Прокуратурой Тернейского района Приморья организована проверка по факту происшествия, сообщает ИА PrimaMedia. Будет принят комплекс мер по принуждению собственника строящегося здания к ограничению доступа к объекту.
Кроме того, будет дана оценка полноте мер, принимаемых законными представителями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки по факту происшедшего.