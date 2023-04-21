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Подросток упал с недостроенного здания в Приморском крае

Происшествия
Подросток упал с недостроенного здания в Приморском крае

В поселке Пластун Приморского края 15-летний школьник упал с пятого этажа объекта незавершенного строительства. С травмами и ушибами подросток был госпитализирован в Кавалеровскую центральную районную больницу.

Прокуратурой Тернейского района Приморья организована проверка по факту происшествия, сообщает ИА PrimaMedia. Будет принят комплекс мер по принуждению собственника строящегося здания к ограничению доступа к объекту.

Кроме того, будет дана оценка полноте мер, принимаемых законными представителями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки по факту происшедшего.
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