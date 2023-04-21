В Онеге мать и сын похитили, удерживали и избивали беременную женщину

Известно, что преступники поджидали женщину на улице, затем схватили и силой привели в квартиру, где ранее она проживала вместе с бывшем возлюбленным. Девушка пыталась совершить побег, в результате чего была избита подручными предметами. Когда пострадавшая пыталась сбежать через окно, мать мужчины ударила ее палкой. Сам он угрожал сожительнице убийством, если она предпримет попытку скрыться.