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В Онеге мать и сын похитили, удерживали и избивали беременную женщину

Происшествия
В Онеге мать и сын похитили, удерживали и избивали беременную женщину

За похищение беременной бывшей сожительницы 33-летний сын и его 65-летняя мать получили по пять лет условного срока. Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области.

Известно, что преступники поджидали женщину на улице, затем схватили и силой привели в квартиру, где ранее она проживала вместе с бывшем возлюбленным. Девушка пыталась совершить побег, в результате чего была избита подручными предметами. Когда пострадавшая пыталась сбежать через окно, мать мужчины ударила ее палкой. Сам он угрожал сожительнице убийством, если она предпримет попытку скрыться.

Беременной девушке все-таки удалось убежать через другое окно в помещении. Она сразу обратилась в правоохранительные органы, после чего обвиняемых задержали. Мать и сына осудили условно на пять лет, а также обязали выплатить потерпевшей 30 тысяч рублей за причинение морального вреда.

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