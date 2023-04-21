Тело частного детектива нашли в Петербурге после ссоры с женой

Частного детектива нашли мертвым в апарт-отеле на улице Академика Павлова в Петербурге. Как сообщают источники в правоохранительных органах, причиной смерти стала ссора с бывшей женой.
О смерти мужчины сообщила его жена. Она пришла на ресепшен и заявила, что в номере муж хотел ее убить. Когда он отправился за ножом, связанная женщина смогла выбраться из номера через окно. Экс-супруга погибшего рассказала, что они с детективом разошлись в прошлом году. По словам потерпевшей, бывший партнер выследил ее, связал ее и ушел.
Приехавшая на место полиция обнаружила тело мужчины в номере, рядом с ним лежало ружье "Беретта» и стрелянная гильза. У детектива обнаружили пулевое ранение в грудь. На данный момент неизвестно, как он смог пронести оружие в отель, — эти детали уточняются. По предварительной версии следствия, он покончил с собой, не выдержав развода с женой.
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