Тело частного детектива нашли в Петербурге после ссоры с женой

О смерти мужчины сообщила его жена. Она пришла на ресепшен и заявила, что в номере муж хотел ее убить. Когда он отправился за ножом, связанная женщина смогла выбраться из номера через окно. Экс-супруга погибшего рассказала, что они с детективом разошлись в прошлом году. По словам потерпевшей, бывший партнер выследил ее, связал ее и ушел.