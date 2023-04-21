Новым телеведущим шоу «Удивительные люди» стал Артем Варгафтик

С 2016 года, с момента запуска программы в России известный телеведущий «Удивительных людей» был Александр Гуревич, которого не хотели никем заменять. Теперь же произошли перемены —новым лицом стал 51-летний профессиональный виолончелист, музыкальный педагог, критик, радиоведущий, дважды лауреат премии «ТЭФИ» Артем Варгафтик. Зрители отметили, как сильно он похож на предшественника: те же всклокоченные волосы, та же седая борода, носит те же очки и так же сложен.