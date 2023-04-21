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Новым телеведущим шоу «Удивительные люди» стал Артем Варгафтик

Шоу-бизнес
Новым телеведущим шоу «Удивительные люди» стал Артем Варгафтик

Лицом проекта «Удивительные люди» на телеканале «Россия-1» долгое время оставался Александр Гуревич. Вместо него был приглашен Артем Варгафтик. Об этом сообщает Starhit.

С 2016 года, с момента запуска программы в России известный телеведущий «Удивительных людей» был Александр Гуревич, которого не хотели никем заменять. Теперь же произошли перемены —новым лицом стал 51-летний профессиональный виолончелист, музыкальный педагог, критик, радиоведущий, дважды лауреат премии «ТЭФИ» Артем Варгафтик. Зрители отметили, как сильно он похож на предшественника: те же всклокоченные волосы, та же седая борода, носит те же очки и так же сложен.

«Ставку определенно делали в том числе и на внешность», — отмечают в студии.

Ранее сбежавший из России телеведущий Иван Ургант был замечен играющим на фортепиано в переходе.
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