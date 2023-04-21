Экс-игрок сборной России Марио Фернандес досрочно расторг контракт с «Интернасьоналом»

Бывший игрок российской сборной Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». Информацию распространила пресс-служба команды.
В конце 2022 года руководство московского ЦСКА позволило своему защитнику перейти в зарубежный клуб. Соответствующий договор был рассчитан на один год, однако всего через несколько месяцев футболист отказался от сотрудничества.
Как указано в сообщении, спортсмен принял данное решение по личным причинам. При этом ранее агент игрока Жорже Машаду заявил, что «армейцы» пытались досрочно вернуть спортсмена в Российскую премьер-лигу.
Меж тем стал известен наиболее вероятный победитель финала Лиги чемпионов. Алгоритм сайта FiveThirtyEight рассчитал, что трофей должна получить английская команда «Манчестер Сити».