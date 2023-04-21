Соцсеть Twitter снимает пометку «государственные СМИ»

Социальная сеть Twitter (ограничена Роскомнадзором на территории РФ) убирает отметки «финансируемый правительством» и «связанные с государством» с аккаунтов средств массовой информации.
Пометку сняли и с российских страниц. В соцсети не уточнили, с чем такое решение было связано.
Администрация Twitter начала маркировать страницы СМИ, которые, по мнению соцсети, контролируются властями, в 2020 году. Кроме того, отметки удостоились страницы государственных чиновников, глав министерств иностранных дел, дипломатов и официальных представителей, а также постоянных членов Совбеза.
Ранее в соцсети Twitter исчезли подтверждающие подлинность аккаунтов синие галочки у Ким Кардашьян и Билла Гейтса.