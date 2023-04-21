Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ограничить онлайн-обучение в школах

Дистанционное обучение не должно являться правилом, его можно применять только в исключительных случаях, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Как сообщил политик в своем официальном Telegram-канале, ему поступают жалобы от родителей школьников про продолжение онлайн-обучения после снятия коронавирусных ограничений. По их мнению, такой формат плохо отражается на качестве образования. Кроме того, при дистанционных занятиях снижается мотивация и дисциплина, добавил Володин.
По мнению спикера ГД, онлайн-обучение не должно становиться стандартом. Классическое образование только в крайних случаях можно временно заменять дистанционным, подчеркнул политик.
Стоит отметить, что ранее Госдума предложила вернуть учебно-производственные комбинаты в школы России. Подобная система появилась еще в СССР в 1974 году.