ФРГ до конца 2023 года выведет с границ Польши и Словакии зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot

Германия к концу 2023 года выведет с восточных границ Польши и Словакии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) ПВО Patriot, передает газета Tagesschau с ссылкой на Минобороны ФРГ.
В сообщении говорится, что Бундесвер завершит миссию по обеспечению безопасности воздушного пространства в польской границе к июню, а в словацкой — к концу нынешнего года. Отмечается, что власти Польши и Словакии оповещены об этом.
В декабре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ФРГ и Польша установят ЗРК ПВО Patriot на границе с Украиной. Решение принято в соображениях безопасности, чтобы избежать возможные инциденты с попаданием украинских ракет в польское воздушное пространство.
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