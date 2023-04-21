Российские десантники на квадроциклах уничтожили скопление пехоты ВСУ из ПТРК «Фагот»

Военнослужащие ВДВ из состава мобильного противотанкового резерва на квадроцикле уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот». Об этом сообщает Минобороны РФ.
Десантники получили задачу уничтожить скопление живой силы противника в лесопосадке. Скопление пехоты удалось выявить с использованием тепловизора.
Военнослужащие оперативно выдвинулись для разведки и уничтожения цели в обозначенный район. После этого расчет на квадроцикле поразил живую силу противника пусками ракет из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».
В зоне проведения спецоперации десантники подбираются практически вплотную к позициям врага. После уничтожения сил противника расчеты быстро исчезают, используя тактику кочующей огневой точки.
Ранее военкор Александр Коц рассказал об использовании десантниками квадроциклов в боях с ВСУ. По его словам, подобные подразделения работают под Соледаром, на северном фланге Артемовска (Бахмут).