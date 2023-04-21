FT: Позиция США против России станет причиной краха доллара

Использование мировой финансовой системы против России обернется для США крахом доллара. Этот процесс уже начался. Такое заявление сделал валютный аналитик Стивен Джен.
Слова эксперта приводит издание Financial Times. По мнению специалиста, доллар «потерпел сокрушительный крах» в качестве резервной валюты. После того, как Белый дом принял решение продемонстрировать свою власть и использовать ее против России, процесс только ускорился.
Джен также привел необходимую статистику, которая показывает, как уменьшилась доля доллара в секторе официальных мировых резервных валют. По его словам, этот показатель уменьшился с 73% до 55% в 2021 году, в 2022 эта цифра достигла 47%.
По мнению Джена, влияние все еще сохраняется из-за удобства и частоты использования. Он уверен, что так будет не всегда. США лучше заняться анализом ситуации, а не расслабляться.
Ранее миллиардер Рэй Далио уже объяснял стремление многих стран отказаться от доллара. По мнению предпринимателя, причина заключается в росте курса юаня.