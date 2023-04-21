Израиль закроет программу экстренной репатриации для граждан России и Белоруссии

Репатриация россиян и белорусов будет проходить в соответствии со стандартной процедурой, сообщили в министерстве интеграции Израиля.
Как сообщил RTVI председатель комиссии по вопросам иммиграционного права при палате адвокатов Израиля Алексей Коваленко, программа ускоренного получения гражданства для граждан России и Белоруссии перестанет работать с 15 июня. Адвокат предположил, что в Тель-Авиве считают экстренную репатриацию для россиян и белорусов лишенной всякой необходимости, потому что они покидают Израиль сразу после поучения гражданства.
«По их утверждениям, около 60% людей, которые приехали в Израиль, получили паспорт и покинули страну, хотя они просто не отслеживают статистику, что те же самые люди потом возвращались в Израиль», — отметил Коваленко.
Ранее депутаты Госдумы РФ одобрили поправки о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России.