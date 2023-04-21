Около 2,5 тыс. импортозамещающих материалов испытывают московские разработчики ежемесячно

Специалисты московского Центра испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий провели более 100 000 исследований. Тут проверяют импортозамещающую продукцию. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», сотрудники центра участвовали в создании отечественных стандартов испытаний новых материалов. Комплекс укомплектован современным оборудованием и представляет собой один из важнейших компонентов городской инфраструктуры для технологического бизнеса. Сегодня тут проводится в среднем до 2,5 тыс. испытаний в месяц, отметила чиновница.
Обычно в центр обращаются изготовители и потребители импортозамещающей продукции для авиакосмической сферы В современных летательных аппаратах около 50% веса приходится на композиты. В приборах спутниковой связи их объем доходит до 90%, добавила заместитель столичного градоначальника.