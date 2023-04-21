Режиссер Никита Михалков впервые за месяц посетил публичное мероприятие после долгой болезни

Известный режиссер Никита Михалков впервые появился на публике после продолжительной болезни. Он посетил моноспектакль «Иное», показ которого состоялся на новой сцене московского ГИТИС-Театра.
Создателем постановки оказался подопечный специалиста Георгий Перадзе. При этом наставник, который более месяца боролся с двусторонней полисегментарной пневмонией, пришел на мероприятие с тростью.
Кроме того, Михалков заметно похудел за время своего пребывания «в тени». Режиссер потерял порядка 12 килограммов, однако проблемы со здоровьем не помешали ему насладиться творчеством младшего коллеги.
«Очень горжусь своим любимым учеником. Это правда большой показатель таланта, транслируемый в массы и принятый публикой на ура», — цитировало специалиста издание StarHit.
Как стало известно, спектакль был посвящен родителям Перадзе и его детским травмам. Искусно используя проникновенную музыку и поэзию, артист обратился к своим отцу с матерью и почти довел зрителей до слез.
Ранее Михалков высказался о новом российском фильме «Вызов», который частично снимали на МКС. Режиссер назвал картину уникальным опытом в мировой истории.