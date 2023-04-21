В России появятся особые центры для сбегающих из дома детей

Государственная Дума РФ рассматривает законопроект о внесении поправок в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними».
Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в авторской колонке для ФАН рассказал о своевременности введения новых норм и о том, чем еще необходимо дополнить указанный проект.
Новый закон призван улучшить ситуацию с правонарушениями, совершаемыми несовершеннолетними. Колонка Александра Хаминского
Читая в прессе сообщения о том, как дети становятся жертвами различных правонарушений или сами оказываются правонарушителями, многие задаются вопросами: куда смотрят государство, семья и школа? Дело в том, что статусы взрослых нарушителей и подростков, совершивших административные правонарушения или уголовные преступления, серьезно отличаются друг от друга.
Основная причина – различный возраст привлечения к уголовной ответственности и особые требования к содержанию несовершеннолетних.
Отдельно следует остановиться на судьбе молодых людей, которые еще не стали правонарушителями, но уже проявляют признаки такого поведения. Речь идет о подростках, самостоятельно уходящих из дома без разрешения родителей или законных представителей и склонных к бродяжничеству. Ни для кого не секрет, что в подобных обстоятельствах возникает потребность в деньгах, которая удовлетворяется либо попрошайничеством, либо совершением преступлений.
До настоящего времени в законе отсутствовали нормы, наделяющие полицию правом задерживать таких подростков хотя бы на срок, достаточный для передачи родителям или законным представителям. После установления личности молодых людей приходилось отпускать в среду и в условия, которые способствовали формированию у них аморального, а зачастую и преступного образа жизни.
В законопроекте предусматривается возможность задержания ушедших из дома несовершеннолетних и доставления их в специализированные центры на срок до 48 часов. За это время сотрудникам полиции надлежит провести с задержанными профилактические беседы и выяснить обстоятельства, ставшие причиной такого поведения. Эта информация будет иметь большую ценность как в целях профилактического учета, так и в работе органов опеки и попечительства, которые должны осуществлять надзор за детьми из неблагополучных семей.
До передачи законопроекта на первое чтение проводится его общественное обсуждение. Мы выступили, на мой взгляд, с важной инициативой. Дело в том, что сейчас закон не предусматривает раздельное пребывание в центрах содержания подростков исходя из их общественной опасности, пола и возраста.
То сеть, в одном помещении могут оказаться обычные мальчишки и девчонки, ушедшие из дома, и подростки, совершившие тяжкие преступления и ожидающие отправки в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также лица, страдающие психическими расстройствами.
Чтобы не допустить влияния преступной среды на ребят, пока еще не совершивших ничего противоправного, их нужно отделять от преступников.
Именно с такой инициативой я обратился в Государственную Думу.