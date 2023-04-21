В России появятся особые центры для сбегающих из дома детей

В законопроекте предусматривается возможность задержания ушедших из дома несовершеннолетних и доставления их в специализированные центры на срок до 48 часов. За это время сотрудникам полиции надлежит провести с задержанными профилактические беседы и выяснить обстоятельства, ставшие причиной такого поведения. Эта информация будет иметь большую ценность как в целях профилактического учета, так и в работе органов опеки и попечительства, которые должны осуществлять надзор за детьми из неблагополучных семей.