В соцсети Twitter исчезли подтверждающие подлинность аккаунтов синие галочки у Ким Кардашьян и Билла Гейтса

Администрация социальной сети Twitter (ограничен Роскомнадзором на территории РФ) приняла решение удалять отметки о подлинности аккаунтов пользователей, которые не используют подписку Twitter Blue. Об этом сообщает телеканал CNN.
Так синих галочек лишились уже фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, и бывший президент США Дональд Трамп.
Отмечается, что данное изменение способствует еще большему появлению фальшивых аккаунтов и мошенников, которые станут себя выдавать за известных людей и правительственные учреждения.
Ранее началась медленная трансформация Twitter* из площадки для микроблогов в платформу «всего».