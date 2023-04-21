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В соцсети Twitter исчезли подтверждающие подлинность аккаунтов синие галочки у Ким Кардашьян и Билла Гейтса

Общество
В соцсети Twitter исчезли подтверждающие подлинность аккаунтов синие галочки у Ким Кардашьян и Билла Гейтса

Администрация социальной сети Twitter (ограничен Роскомнадзором на территории РФ) приняла решение удалять отметки о подлинности аккаунтов пользователей, которые не используют подписку Twitter Blue. Об этом сообщает телеканал CNN.

Так синих галочек лишились уже фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, и бывший президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что данное изменение способствует еще большему появлению фальшивых аккаунтов и мошенников, которые станут себя выдавать за известных людей и правительственные учреждения.

Ранее началась медленная трансформация Twitter* из площадки для микроблогов в платформу «всего».
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