Дорожная авария с участием четырех машин в Югре привела к травмам у двух человек

Согласно предварительной информации, 34-летний водитель грузовой машины Isuzu не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате он столкнулся с автомобилем Nissan, который из-за удара отбросило на движущиеся машины марки ГАЗ и Mitsubishi.