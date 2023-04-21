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Дорожная авария с участием четырех машин в Югре привела к травмам у двух человек

Происшествия
Дорожная авария с участием четырех машин в Югре привела к травмам у двух человек

Столкновение четырех автомобилей произошло на трассе Сургут — Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Югре.

Дорожную аварию спровоцировал водитель грузовика. Инцидент произошел на 19-м километре трассы в Сургутском районе.

Согласно предварительной информации, 34-летний водитель грузовой машины Isuzu не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате он столкнулся с автомобилем Nissan, который из-за удара отбросило на движущиеся машины марки ГАЗ и Mitsubishi.

В результате ДТП пострадали двое человек. Травмы получили водитель и пассажир Nissan.

Ранее три легковушки и грузовик столкнулись в Саранске. В результате инцидента один человек получил легкие травмы.
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