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Из App Store вновь пропало приложение для клиентов Сбербанка

Общество
Из App Store вновь пропало приложение для клиентов Сбербанка

Приложение СБОЛ для клиентов Сбербанка, которые пользуются iPhone, снова пропало из магазина приложений App Store. Об этом сообщает РБК.

Весной приложение Сбербанка удалили из App Store и Google Play, после того как банк попал в санкционный список США. В середине августа в App Store появилось приложение под названием СБОЛ с функциями Сбера. Раньше эта аббревиатура использовалась в качестве сокращенного названия «Сбербанк Онлайн». Разработчиком была указана компания LLC Open IT-Solutions.

Ранее, попавшая под западный санкционный список, компания Мегафон сообщила, что санкции никак не повлияют на работу предприятия и абонентов.
сбербанк сбер СБОЛ app store
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