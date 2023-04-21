Из App Store вновь пропало приложение для клиентов Сбербанка

Весной приложение Сбербанка удалили из App Store и Google Play, после того как банк попал в санкционный список США. В середине августа в App Store появилось приложение под названием СБОЛ с функциями Сбера. Раньше эта аббревиатура использовалась в качестве сокращенного названия «Сбербанк Онлайн». Разработчиком была указана компания LLC Open IT-Solutions.