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Российские врачи перечислили пять полезных для крови продуктов, которые нельзя запивать чаем

Общество
Российские врачи перечислили пять полезных для крови продуктов, которые нельзя запивать чаем

Российские врачи назвали пять продуктов, которые способствуют улучшению качества крови, сообщает «Российская газета». Однако для наилучшего эффекта их не рекомендуется запивать чаем или кофе.

В списке продуктов, которые советуют употреблять специалисты, названы печень, селезенка и почки. Они способствуют насыщению запасами железа, а также благотворно влияют на качество крови.

Далее ученые обратили внимание на морепродукты, а именно на моллюсков. Помимо насыщения организма железом, они удерживают его запасы на долгое время, что очень полезно для здоровья человека. Такими же полезными свойствами обладают куриные яйца и шпинат.

Плюс ко всему, врачи подчеркнули, что все эти продукты не рекомендуется запивать чайными или кофейными напитками. Причина в том, что они блокируют усвоение полезных веществ в организм человека.

Ранее врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала о норме употребления яиц в неделю.
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