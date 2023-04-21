УФСБ: Покушавшийся на мэра Горловки мужчина был завербован СБУ для наблюдения за ВС России

Как отметил сотрудник российской службы безопасности, с момента вербовки Артема Пызина украинскими спецслужбами, за ним было установлено наблюдение. По информации ФСБ, мужчина должен был передавать СБУ данные о расположении и передвижениях ВС России в районе Горловки и Енакиево.