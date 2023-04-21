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УФСБ: Покушавшийся на мэра Горловки мужчина был завербован СБУ для наблюдения за ВС России

Происшествия
УФСБ: Покушавшийся на мэра Горловки мужчина был завербован СБУ для наблюдения за ВС России

Готовивший нападение на главу Горловки Ивана Приходько мужчина получал от СБУ задания по наблюдению за расположение российских военных сообщили в УФСБ по ДНР.

Как отметил сотрудник российской службы безопасности, с момента вербовки Артема Пызина украинскими спецслужбами, за ним было установлено наблюдение. По информации ФСБ, мужчина должен был передавать СБУ данные о расположении и передвижениях ВС России в районе Горловки и Енакиево.

Ранее сообщалось, что Пызин готовил покушение на Ивана Приходько. Преступник собирал взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках.
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