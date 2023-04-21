Власти США предупреждали Киев, что ВСУ не смогут удержать Бахмут (Артемовск) от натиска российских сил, пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы американской разведки.
В материалах под грифом «совершенно секретно» говорилось, что украинские войска рискуют оказаться «под угрозой окружения» в населенном пункте. Стоит отметить, что такие оценки Вашингтон давал еще в январе. Однако Киев в значительной степени оставил без внимания предупреждения американской стороны, говорится в статье.
По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский назвал «удержание Бахмута императивом». Киев также неоднократно развертывал элитные подразделения в городе, однако ВСУ все равно понесли значительные потери.
Освобождение Бахмута (Артемовска) от украинских боевиков ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». «Музыканты» взяли под контроль практически 90% территории города, вытеснив ВСУ, ранее заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Российским силам также удалось выбить киевских военных из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.