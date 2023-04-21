The Washington Post: США предупреждали Киев о риске окружения ВСУ в Бахмуте

В материалах под грифом «совершенно секретно» говорилось, что украинские войска рискуют оказаться «под угрозой окружения» в населенном пункте. Стоит отметить, что такие оценки Вашингтон давал еще в январе. Однако Киев в значительной степени оставил без внимания предупреждения американской стороны, говорится в статье.